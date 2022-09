BALYO annonce ses résultats semestriels 2022

Pour recevoir toute l'information financière de Balyo en temps réel, faites-en la demande par e-mail à balyo@newcap.eu.



• Chiffre d’affaires semestriel à 8,3 M€ (-14% vs. S1 2021) et taux de marge brute à 35% vs. 43% au S1 2021, effet de saisonnalité défavorable des revenus du contrat cadre avec Linde, qui devrait être rattrapé au cours du S2 2022

• Poursuite de la transition du modèle commercial au profit des ventes en direct, représentant 36% des nouvelles commandes du S1 2022 vs. 19% en 2021

• Carnet de commande à 11 M€ en hausse de 25% vs. S1 2021

• Augmentation des investissements Ventes & Marketing pour soutenir le développement du modèle commercial en direct

• Signature en cours d’un contrat cadre d’engagement de commandes de la part de Linde à hauteur de 11,5 M€ pour 2023



Arcueil, France, le 29 septembre 2022, 17h45 CEST – BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui ses résultats du 1er semestre de l’exercice 2022, arrêtés par le Conseil d’administration du 21 septembre 2022.



Le rapport financier semestriel est disponible sur le site Internet de BALYO à l’adresse www.balyo.fr, dans la rubrique « Documentation ».