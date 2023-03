BALYO annonce ses résultats annuels 2022

- Augmentation du chiffre d’affaires 2022 de +11% à 24,1 M€

- Validation du nouveau modèle commercial au profit des ventes directes : 37% des nouvelles commandes 2022 vs. 17% en 2021

- Progression du carnet de commandes [1] à 12,7 M€ au 31 décembre 2022 (+33% vs. 31 décembre 2021)

- Maintien d’un bon niveau de marge brute à 43%

- Atteinte de la rentabilité opérationnelle au S2 2022

- Position de trésorerie de 8,2 M€ au 31 décembre 2022



Arcueil, France, le 27 mars 2023, 17h45 CEST – BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2022, arrêtés par le Conseil d’administration du 27 mars 2023.



Pour recevoir l'information de Balyo en temps réel, faites-en la demande à balyo@newcap.eu



[1] Le carnet de commandes fait référence à l’ensemble des commandes projets reçues mais non encore livrées. Le carnet de commandes évolue tous les trimestres suite à la prise en compte des nouvelles commandes, du chiffre d'affaires réalisé sur les projets pendant la période et de l’annulation de commandes.