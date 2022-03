BALYO annonce ses résultats annuels 2021

- Chiffre d’affaires 2021 à 21,8 M€ porté par la région EMEA

- Bon démarrage des commandes en direct avec 19% du total 2021

- Amélioration significative du taux de marge brute à 46% vs. 21%

- Forte réduction de la perte opérationnelle : -1,5 M€ vs. -7,5 M€

- Renforcement de la position de trésorerie à 10,2 M€

- Reprise de la croissance en 2022



Ivry-sur-Seine, France, le 28 mars 2022, 17h45 CEST – BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le

développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2021, arrêtés par le Conseil d’administration du 25 mars 2022.



Pascal Rialland, Président Directeur Général de BALYO, déclare : « L’exercice 2021 matérialise les efforts menés depuis mi-2019, à la fois d’un point de vue financier, opérationnel et commercial.

BALYO affiche ainsi une reprise de sa dynamique commerciale avec des prises de commandes en progression de +35%, un taux de marge brute en nette hausse à 46% et une perte opérationnelle

réduite drastiquement à 1,5 M€. En 2022, BALYO a pour objectif d’accélérer la croissance de ses ventes en direct ».