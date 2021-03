BALYO annonce ses résultats annuels 2020

o Chiffre d'affaires 2020 : 21,7 M€, en hausse de +6% et croissance au T4 de +87%

o Poursuite de la baisse des dépenses opérationnelles : -36% vs. 2019

o Réduction significative de la perte opérationnelle au S2 2020 : -1,1 M€ vs. -6,5 M€ au S1 2020

o Amélioration du taux de marge brute à 21% vs. 6% en 2019, dont 33% au S2 2020 vs. 4% au S1 2020

o Renforcement de la position de trésorerie à 8,8 M€

o Signature d'engagements de commandes s'élevant à 13,6 M€ pour l'année 2021

o Accélération de la croissance attendue en 2021 et poursuite de l'amélioration de la rentabilité



Ivry-sur-Seine, France, le 18 mars 2021, 18h00 - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2020, arrêtés par le Conseil d'administration du 17 mars 2021.