BALYO annonce le renouvellement de son contrat de partenariat avec le groupe KION pour une durée de 4 ans

BALYO, leader dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, renouvelle de son contrat avec le groupe KION, son partenaire historique, jusqu’au 8 mai 2027.



Établie en mai 2017, la coopération entre BALYO et KION est renouvelée d’un commun accord pour une durée de 4 ans, à compter de mai 2023, dans les mêmes termes qu’initialement.

En fin d’année dernière, BALYO et Linde Material Handling, filiale du groupe KION, avaient annoncé la signature d’un contrat cadre de commandes pour 2022 pour la troisième année

consécutive. La prolongation de 4 ans du contrat régissant le partenariat entre les 2 acteurs confirme la confiance de Linde Material Handling dans les solutions technologiques de BALYO.



Pascal Rialland, PDG de BALYO, déclare : « Nous sommes ravis que le groupe KION ait décidé de renouveler, comme prévu lors du contrat signé en 2017, le contrat

de partenariat jusqu’en mai 2027. Cet engagement à long terme illustre la valeur ajoutée des solutions BALYO, notamment pour les applications à grande hauteur ainsi que les progrès

technologiques et opérationnels réalisés au cours des dernières années. Ce renouvellement souligne également la confiance entre les équipes des deux sociétés et permet aux deux entreprises de poursuivre et d’engager les projets opérationnels indispensables à l’accélération de la conversion du marché de la manutention manuelle à l’autonomie."