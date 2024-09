BALYO annonce la tenue d’une Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire le 23 octobre 2024 en vue d’une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

Arcueil, France, le 9 septembre 2024, 18h45 CEST – BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME) (la « Société »), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce qu'une Assemblée générale ordinaire et extraordinaire (l' « Assemblée Générale ») se tiendra le 23 octobre 2024, à 11h (CEST), au siège social de la Société situé au 74 avenue Vladimir Ilitch Lénine - 94110 Arcueil, France, en vue de proposer une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, de 36 millions d’euros (l’ « Augmentation de Capital »).



L'avis préalable de réunion sera publié au BALO (Bulletin des Annonces Légales Obligatoires) et sera disponible sur le site Internet de la Société, dans la section « Investisseurs » > « Assemblées générales ».



L'objectif de cette Assemblée Générale est d’approuver la délégation au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société de renforcer son bilan par l'Augmentation de Capital envisagée. Outre le renforcement de son bilan, l'objectif de cette Augmentation de Capital est de permettre à la Société de satisfaire ses besoins de financement au cours des 12 mois suivant la mise en œuvre de l'Augmentation de Capital.



Pour toute question, veuillez contacter l'équipe en charge des Relations Investisseurs à l'adresse suivante : investors@balyo.com.