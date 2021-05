BALYO adopte le LIDAR digital d'Ouster pour ses robots de manutention

Ivry-sur-Seine, France, le 17 mai 2021, 22h15 CEST- BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME) leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd'hui avoir signé un partenariat stratégique avec Ouster, Inc. (NYSE : OUST), un fournisseur de premier plan de capteurs LIDAR1, digitaux et à haute résolution, pour l'automatisation industrielle, les infrastructures intelligentes, la robotique et l'industrie automobile, afin de déployer le LIDAR digital 3D d'Ouster sur ses robots de manutention.