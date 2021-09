Baltis Capital se lance dans les SCPI

(NEWSManagers.com) - Le crowdfunding se mettrait-il à la pierre papier traditionnelle ? La plateforme Baltis Capital vient d'annoncer la commercialisation de trois SCPI (Société civile de placement immobilier). Il s' agit de Foncière des Praticiens (santé) de Foncière Magellan, également son actionnaire depuis juillet, ActivImmo (logistique urbaine) d' Alderan, et Cœur de Ville (commerce de proximité) de Sogénial Immobilier.

La souscription se fait en ligne dès 2.060 euros sur le site de Baltis Capital, qui centralisera ainsi tous les documents. La plateforme indique ne prélever aucun frais supplémentaire. Le rendement annuel net de frais de gestion visé par ces SCPI est supérieur à 5,10 %. Baltis Capital dit avoir passé au crible les 206 SCPI du marché selon plusieurs critères, notamment " le niveau d' expertise et la solidité financière de la société de gestion, la réactivité et le dynamisme de l' équipe, la spécialisation de la SCPI dans un secteur d' activité résilient, l' investissement 100% Français de la SCPI et enfin le rendement attractif" , peut-on lire dans un communiqué.

Alexandre Toussaint, président de Baltis Capital, a également indiqué à la rédaction avoir fait le choix de " stratégies de conviction " , d' où l' absence de SCPI généralistes dans cette liste qui sera amenée à s' étoffer. " En plus des SCPI viticole et hôtellerie, nous étudions un OPCI dédié au coliving " , nous a-t-il confié.

Baltis Patrimoine s' est également penchée sur le financement d' acquisition de parts et annonce avoir noué des partenariats avec des établissements bancaires. Avec cette nouvelle offre, la plateforme de crowdfunding ajoute une nouvelle corde à son arc et propose désormais à ses clients de l' investissement immobilier, du financement participatif pour des promoteurs et marchands de biens et désormais du financement et souscription de parts de SCPI.