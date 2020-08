Baloise AM entre au capital d' une société de gestion quantitative

(NEWSManagers.com) - Baloise Asset Management a acquis une participation minoritaire dans le gestionnaire de fortune zurichois Tolomeo Capital SA. L' ampleur de la participation est restée confidentielle.

Tolomeo Capital est une société née en 2011 de la scission du département gestion quantitative du family offices institutionnel suisse aeris Capital. Elle concentre son activité sur les stratégies de placement basées sur des règles et des modèles quantitatifs. Elle s' est dotée d' une infrastructure technologique lui permettant de contrôler chaque détail du processus de placement.

" Nos partenariats stratégiques ne visent pas seulement à développer conjointement des produits et des solutions. Il s' agit aussi d' intensifier les échanges de savoir-faire concernant les investissements basés sur des règles et de multiplier des activités connexes telles que la gestion des risques et les opérations d' investissement, de manière à être à même de proposer demain à nos clients des solutions encore mieux adaptées à leurs besoins " , explique Matthias Henny, CIO Baloise Group et responsable de Baloise Asset Management.