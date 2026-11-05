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Balenciaga (Kering) officialise le départ de son directeur de la création
information fournie par Zonebourse 05/11/2026 à 17:59

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La maison de luxe Balenciaga a annoncé le départ de son directeur de la création, Pierpaolo Piccioli.

Le président-directeur général de la griffe, Gianfranco Gianangeli, a tenu à saluer le travail du créateur italien, soulignant son apport au positionnement de la marque : "par sa vision et l'attention qu'il a portée au savoir-faire, à la construction des vêtements et à la création, il a réaffirmé l'héritage couture de la Maison".

De son côté, Luca de Meo, directeur général de la maison mère Kering, a rappelé la volonté du groupe de préserver "l'esprit avant-gardiste de Balenciaga" et de "continuer à repousser les limites de la créativité" tout en rendant hommage au talent exceptionnel du couturier.

Cette transition artistique intervient alors que le secteur du luxe scrute de près le renouvellement des dynamiques créatives de ses marques emblématiques. Balenciaga a précisé que le nom de son successeur à la tête de la direction artistique serait communiqué prochainement.

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