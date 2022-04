Baker Steel lance un fonds sur les matières premières de l’avenir

(NEWSManagers.com) - La société de gestion canadienne Baker Steel lance au Royaume-Uni un fonds actions investi dans les producteurs de métaux et matériaux nécessaires à la révolution verte et aux nouvelles technologies. Appelé ES Baker Steel Electrum Fund, et domicilié au Royaume-Uni, ce fonds réplique la stratégie Electrum, qui existe depuis 2019 et compte 250 millions de livres d’encours.

Baker Steel gère 1,5 milliard de dollars canadiens.