 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Baker Hughes va équiper un projet de gazoduc en Argentine
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 14:02

Le groupe parapétrolier américain Baker Hughes annonce avoir obtenu une commande auprès de San Matias Pipeline pour fournir trois unités de compression de gaz dans le cadre d'un important projet de gazoduc en Argentine.

La commande comprend trois turbines à gaz NovaLT 16 équipées de trois compresseurs centrifuges, ainsi que des services de mise en service, des pièces détachées, des outils spéciaux et des capacités de surveillance et de diagnostic à distance.

Cet équipement sera installé dans une station de compression de gaz près d'Allen (Province du Río Negro), afin de soutenir le transport du gaz naturel de la formation de Vaca Muerta vers le golfe de San Matias via un pipeline dédié.

Ce projet marque également la première utilisation de la technologie de turbine à gaz NovaLT de Baker Hughes en Amérique du Sud, reflétant la demande croissante pour des turbomachines à haute efficacité et à faibles émissions, avec des délais de livraison compétitifs.

"La plateforme NovaLT 16 a été choisie pour ses performances, son efficacité, ses avantages de livraison et son adaptation aux applications de compression de gaz intermédiaires soutenant les chaînes de valeur du GNL", explique Baker Hughes.

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
60,7000 USD NASDAQ 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank