Baker Hughes va équiper un projet de gazoduc en Argentine
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 14:02
La commande comprend trois turbines à gaz NovaLT 16 équipées de trois compresseurs centrifuges, ainsi que des services de mise en service, des pièces détachées, des outils spéciaux et des capacités de surveillance et de diagnostic à distance.
Cet équipement sera installé dans une station de compression de gaz près d'Allen (Province du Río Negro), afin de soutenir le transport du gaz naturel de la formation de Vaca Muerta vers le golfe de San Matias via un pipeline dédié.
Ce projet marque également la première utilisation de la technologie de turbine à gaz NovaLT de Baker Hughes en Amérique du Sud, reflétant la demande croissante pour des turbomachines à haute efficacité et à faibles émissions, avec des délais de livraison compétitifs.
"La plateforme NovaLT 16 a été choisie pour ses performances, son efficacité, ses avantages de livraison et son adaptation aux applications de compression de gaz intermédiaires soutenant les chaînes de valeur du GNL", explique Baker Hughes.
Valeurs associées
|60,7000 USD
|NASDAQ
|0,00%
A lire aussi
-
Un assaillant "lié à une organisation terroriste" a été tué et deux autres blessés dans une fusillade mardi devant le consulat israélien d'Istanbul, vidé de ses diplomates depuis fin 2023, selon un bilan officiel. Deux policiers en faction devant les locaux ont ... Lire la suite
-
"Toute une civilisation va mourir ce soir, pour ne jamais réapparaître" : Donald Trump a accentué mardi ses menaces contre l'Iran à l'approche de la fin de son ultimatum pour obtenir du régime de Téhéran un cessez-le-feu de 45 jours. Si la République islamique ... Lire la suite
-
Prix des carburants : TotalEnergies prolonge le litre d'essence limité à 1,99€ mais remonte le plafond du gazole
Ce plafonnement entraîne un afflux important d'usagers dans les stations du groupe pétrolier français, entraînant des ruptures temporaires. Au coeur de la flambée des cours du pétrole, TotalEnergies a annoncé mardi 7 avril prolonger son plafonnement des prix du ... Lire la suite
-
En Espagne, l'embarrassant procès pour corruption de l'ancien ministre José Luis Ábalos, ancien poids lourd du parti socialiste et jadis très proche du Premier ministre Pedro Sánchez, s'est ouvert mardi, une affaire qui met du plomb dans l'aile des socialistes ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer