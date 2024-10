Baker Hughes : un Ebitda record au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre, les revenus de Baker Hughes s'élèvent à 6,9 milliards de dollars, en hausse de 4 % d'une année sur l'autre. L'Ebitda ajusté ressort à 1,21 milliard de dollars, en hausse de 23 % sur un an. Le résultat d'exploitation progresse de 30% sur un an à 930 millions de dollars. Le bénéfice par action bondit de 51% sur un an à 0,77 dollar.

"Nous avons enregistré un nouveau trimestre d'Ebitda record, grâce à des performances opérationnelles exceptionnelles dans les deux segments. Nos marges continuent de s'améliorer à un rythme accéléré, les marges d'Ebitda de l'ensemble de la société passant à 17,5 %. Il s'agit du trimestre où les marges sont les plus élevées depuis la création de la société", a déclaré Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes.

Grâce à ses solides résultats du troisième trimestre et à ses perspectives stables, le groupe reste confiant quant à la réalisation de ses prévisions d'Ebitda pour l'ensemble de l'année".

L'Ebitda ajusté devrait être compris entre 4,40 et 4,65 milliards de dollars pour 2024.

