CAC 40
7 785,11
-0,49%
Baker Hughes remporte un contrat d'équipement de l'usine Rio Grande LNG (Texas)
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 11:25

(Zonebourse.com) - Baker Hughes annonce avoir été retenu par Bechtel Energy pour fournir l'équipement principal de liquéfaction du Train 4 de l'usine Rio Grande LNG de NextDecade, située au port de Brownsville au Texas.
Ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un accord-cadre déjà signé pour les Trains 4 à 8.
La commande prévoit deux turbines à gaz Frame 7 et six compresseurs centrifuges, permettant d'ajouter environ 6 millions de tonnes par an de capacité de gaz naturel liquéfié.
Ganesh Ramaswamy, vice-président de l'activité industrielle et énergétique de Baker Hughes, évoque 'un projet clé pour la sécurité énergétique mondiale et la durabilité'.

BAKER HUGHES RG-A
46,9700 USD NASDAQ +0,11%
