Baker Hughes remporte un contrat d'équipement de l'usine Rio Grande LNG (Texas)
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 11:25
Ce contrat s'inscrit dans le cadre d'un accord-cadre déjà signé pour les Trains 4 à 8.
La commande prévoit deux turbines à gaz Frame 7 et six compresseurs centrifuges, permettant d'ajouter environ 6 millions de tonnes par an de capacité de gaz naturel liquéfié.
Ganesh Ramaswamy, vice-président de l'activité industrielle et énergétique de Baker Hughes, évoque 'un projet clé pour la sécurité énergétique mondiale et la durabilité'.
Valeurs associées
|46,9700 USD
|NASDAQ
|+0,11%
A lire aussi
-
La Russie et le Bélarus, son allié fidèle, ont entamé vendredi des exercices militaires conjoints qui suscitent l'inquiétude des pays de l'Otan, quelques jours après l'intrusion sans précédent de drones russes sur le territoire polonais. Ces manoeuvres se déroulent ... Lire la suite
-
L'inflation allemande, calculée aux normes européennes, est ressortie en août conforme aux données préliminaires, montrent vendredi les données définitives de l'Office fédéral de la statistique. Sur un mois, cette inflation s'est établie à 0,1%, comme attendu par ... Lire la suite
-
L'économie britannique a stagné en juillet après un rebond de 0,4% en juin, selon les données officielles publiées vendredi. Les économistes interrogés par Reuters anticipaient une croissance nulle en juillet. L'économie britannique a enregistré une croissance ... Lire la suite
-
Verra-t-on bientôt des hordes de pick-up, ces gros véhicules utilitaires très populaires aux États-Unis, sillonner les routes du Vieux continent ? L'accord commercial conclu entre l'UE et les Etats-Unis pourrait faciliter grandement leur importation, jusqu'ici ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer