Baker Hughes prévoit de vendre des obligations transfrontalières pour un montant de 10 milliards de dollars, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte dans l'ensemble de l'article)

Baker Hughes BKR.O prévoit de lever environ 10 milliards de dollars par le biais d'une vente d'obligations transfrontalière afin de financer son acquisition de Chart Industries, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des sources familières avec le sujet.

La société a déclaré l'année dernière qu'elle achèterait Chart Industries GTLS.N dans le cadre d'une transaction de 13,6 milliards de dollars en espèces, ce qui donnerait à la société de services pétroliers une plus grande exposition à la technologie industrielle desservant le gaz naturel liquéfié et les centres de données.

Le rapport de Bloomberg News ajoute que Baker Hughes a mandaté des banques, dirigées par Goldman Sachs Group et Morgan Stanley, pour organiser des appels avec les investisseurs mercredi.

Une offre d'obligations libellées en euros et en dollars pourrait suivre, selon le rapport.

Le produit de la vente d'obligations remplacerait une facilité de prêt de 364 jours d'un montant de 14,9 milliards de dollars signée l'année dernière pour aider à financer l'acquisition, selon le rapport.

Baker Hughes et Morgan Stanley n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters, et Goldman Sachs a refusé de commenter.