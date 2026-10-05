Baker Hughes parie sur le potentiel gazier du Venezuela

Baker Hughes, entreprise de technologies énergétiques, a annoncé lundi la signature de deux accords stratégiques pour relancer les infrastructures énergétiques du Venezuela sur toute la chaîne de valeur du gaz naturel et augmenter la production du pays.

A Caracas, l'entreprise a signé un accord d'alliance stratégique avec PDVSA (compagnie pétrolière nationale appartenant à l'Etat vénézuélien), Lindsayca (entreprise internationale d'ingénierie et de construction basée au Texas) et Fulcrum LNG, Inc. (société privée américaine spécialisée dans le développement de projets de gaz naturel liquide et d'infrastructures gazières), afin de moderniser et développer le réseau de gaz naturel du pays.

Baker Hughes a également signé récemment un protocole d'accord distinct avec New Stratus Energy Inc. pour appuyer le développement de futurs projets pétroliers et gaziers.

Ensemble, ces accords posent les bases d'un cadre global. Il permettra de lier le développement des gisements, le transport du gaz, sa valorisation et sa commercialisation sous forme de gaz naturel liquide (GNL). Ce projet ouvre la voie à l'exploitation de l'important potentiel gazier du Venezuela.

Vers les premières exportations de GNL du pays

"L'objectif principal de ces partenariats est de créer une chaîne de valeur intégrée pour le gaz, capable de transformer les importantes ressources du Venezuela en un approvisionnement local fiable et en opportunités d'exportation, avec la possibilité de produire les premières molécules de GNL vénézuélien", a déclaré Lorenzo Simonelli, PDG de Baker Hughes.

"Le Venezuela a un potentiel énorme pour devenir un acteur majeur du secteur énergétique mondial. Ces accords réunissent des ressources de premier ordre, un savoir-faire en développement de projets, des infrastructures, des technologies de pointe et des compétences financières pour concrétiser cette ambition", a-t-il ajouté.

Complémentarité des expertises et cadre réglementaire

Dans le cadre de l'alliance avec PDVSA, Lindsayca et Fulcrum, les entreprises associeront leurs compétences :

- Baker Hughes apportera ses solutions énergétiques pour l'exploitation des gisements, les infrastructures gazières et le GNL ;

- Lindsayca prendra en charge l'ingénierie, les achats, la construction et la gestion opérationnelle ;

- Fulcrum apportera son expertise dans le développement de projets de transport, le financement et l'accès aux marchés du GNL.

La collaboration se concentrera sur la signature d'accords spécifiques et sur la modernisation des infrastructures essentielles pour traiter, transporter, commercialiser et exporter du gaz naturel, une première dans l'histoire du Venezuela.

"Cette alliance constitue un cadre de coopération. Tout projet concret restera soumis à des contrats définitifs distincts, aux validations internes de chaque entreprise et au respect des sanctions financières et règles d'exportation américaines, notamment les autorisations délivrées par l'OFAC (Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain)", a expliqué Baker Hughes.

Exploration future et ancrage historique au Venezuela

Grâce au protocole d'accord signé avec New Stratus Energy, Baker Hughes soutiendra le développement de futurs projets pétroliers et gaziers. Ce partenariat s'appuiera sur les technologies de Baker Hughes (exploration, forage, production, traitement, outils numériques, réduction des émissions, production d'électricité, valorisation des hydrocarbures et GNL) pour optimiser l'extraction des ressources et accélérer les futurs projets.

Baker Hughes est présent dans le secteur énergétique du Venezuela depuis plus de 60 ans. L'entreprise parapétrolière américaine basée à Houston compte une importante présence industrielle : plus de 1 200 systèmes de production pétrolière, le plus grand parc d'activation artificielle du pays, un réseau étendu de conduites flexibles et environ 240 turbomachines réparties sur 23 sites.