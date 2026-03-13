Baker Hughes : les foreurs américains augmentent le nombre d'appareils de forage pour la deuxième semaine consécutive

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* Le nombre d'appareils de forage atteint son plus haut niveau depuis novembre 2025

* Baker Hughes indique que le nombre d'appareils de forage reste inférieur de 7 % à celui de l'année dernière

* TD Cowen note une baisse de 1 % des dépenses d'investissement dans l'E&P pour 2026

(Ajoute le nombre d'appareils de forage dans les schistes de Haynesville et de Williston et dans le Dakota du Nord) par Scott DiSavino

Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième semaine consécutive, pour la première fois depuis début février, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a augmenté de deux pour atteindre 553 au cours de la semaine du 13 mars, son plus haut niveau depuis novembre 2025. BHGUSWTT BHGUSOILDRLW

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Malgré l'augmentation du nombre d'appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a déclaré que le nombre total était encore en baisse de 39 appareils de forage, soit 7 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté d'une unité pour atteindre 412 cette semaine, soit son niveau le plus élevé depuis début février, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a augmenté d'une unité pour atteindre 133, soit son niveau le plus élevé depuis fin février.

Dans le schiste de Haynesville, en Louisiane et au Texas, le nombre d'appareils de forage a augmenté d'une unité cette semaine pour atteindre 54, son niveau le plus élevé depuis mai 2023.

Dans les schistes de Williston, dans le Dakota du Nord et le Montana, le nombre d'appareils de forage a diminué d'une unité pour atteindre 26, son niveau le plus bas depuis novembre 2021.

Dans le Dakota du Nord, le nombre d'appareils de forage a diminué d'une unité pour s'établir à 24, soit le niveau le plus bas depuis novembre 2021.

Le nombre d'appareils de forage pétroliers et gaziers a diminué d'environ 7 % en 2025, 5 % en 2024 et 20 % en 2023, car la baisse des prix du pétrole américain a incité les entreprises du secteur de l'énergie à se concentrer davantage sur l'augmentation du rendement pour les actionnaires et le remboursement de la dette plutôt que sur l'augmentation de la production.

La société de services financiers TD Cowen a déclaré que les 18 sociétés d'exploration et de production (E&P) qu'elle suit prévoyaient de dépenser environ 1 % de moins en dépenses d'investissement en 2026 qu'en 2025.

Ce chiffre est à comparer à une baisse d'environ 4 % en 2025, à des dépenses à peu près stables d'une année sur l'autre en 2024, et à des augmentations de 27 % en 2023, de 40 % en 2022 et de 4 % en 2021. Les prix du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) devraient augmenter en 2027 pour la première fois en quatre ans en raison de la guerre en Iran. L'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) a prévu que la production de pétrole brut passerait d'un niveau record de 13,59 millions de barils par jour (bpd) en 2025 à 13,61 millions de bpd en 2026. En ce qui concerne le gaz, l'EIA a prévu que la production passerait d'un niveau record de 107,7 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) en 2025 à 109,5 bcfd en 2026, avec des prix au comptant au point de référence Henry Hub en Louisiane qui devraient augmenter d'environ 7 % en 2026. NGAS/POLL