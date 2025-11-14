 Aller au contenu principal
Baker Hughes : les foreurs américains augmentent le nombre d'appareils de forage pour la deuxième semaine consécutive
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 19:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sarah Qureshi

Les entreprises américaines du secteur de l'énergie ont ajouté cette semaine des plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième semaine consécutive, a indiqué la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.

Le nombre d'appareils de forage de pétrole et de gaz, un indicateur précoce de la production future, a augmenté de 1 à 549 au cours de la semaine du 14 novembre, son plus haut niveau depuis le 24 octobre. BHGUSWTT BHGUSOILDRLW BHGUSGASDRLW

Malgré l'augmentation du nombre d'appareils de forage cette semaine, Baker Hughes a déclaré que le nombre total d'appareils de forage était encore en baisse de 35, soit 6 % de moins qu'à la même époque l'année dernière.

Baker Hughes a indiqué que le nombre d'appareils de forage pétrolier a augmenté de trois pour atteindre 417 cette semaine, son plus haut niveau depuis le 24 octobre, tandis que le nombre d'appareils de forage gazier a diminué de trois pour atteindre 125.

Le nombre d'appareils de forage divers a augmenté d'une unité.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

