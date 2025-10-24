Baker Hughes : les foreurs américains augmentent le nombre d'appareils de forage pour la deuxième semaine consécutive

Les entreprises énergétiques américaines ont ajouté cette semaine des plates-formes de forage de pétrole et de gaz naturel pour la deuxième semaine consécutive, pour la première fois depuis septembre, a déclaré la société de services énergétiques Baker Hughes BKR.O dans son rapport très suivi de vendredi.