Baker Hughes: 'important contrat pluriannuel' avec Petrobras information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - Baker Hughes a annoncé avoir obtenu 'un important contrat pluriannuel' portant sur des systèmes de complétion entièrement intégrés pour Petrobras, à la suite d'un appel d'offres ouvert.



Les technologies de Baker Hughes ont été spécialement adaptées aux besoins des développements offshore de Petrobras et permettront d'optimiser la production sur plusieurs champs en eaux profondes.



Les solutions de complétion intelligentes, combinées aux complétions supérieures et inférieures conventionnelles, offriront des capacités d'opérations à distance et un contrôle multi-zones, limitant ainsi les percées d'eau et de gaz tout en réduisant le risque d'interventions coûteuses.



' Les puits en eaux profondes et à haute pression exigent un niveau de fiabilité inégalé, et nos technologies de complétion ont fait leurs preuves dans ces environnements difficiles ', a déclaré Amerino Gatti, vice-président exécutif, Oilfield Services & Equipment chez Baker Hughes.



Les livraisons sont attendues à la fin de l'année.





Valeurs associées BAKER HUGHES RG-A 44,5750 USD NASDAQ -0,06%