 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 911,76
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Baker Hughes fournira des équipements clés au projet GNL de l'Alaska
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 23:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur l'investissement)

Le fournisseur de services pétroliers Baker Hughes BKR.O fournira des équipements clés pour le projet Alaska LNG, qui vise à construire un gazoduc et un terminal pour acheminer le gaz naturel du versant nord de l'Alaska vers l'Asie et d'autres marchés, a déclaré lundi le principal promoteur du projet.

DÉTAILS DU PROJET

- Baker Hughes fournira des compresseurs frigorifiques pour le terminal et des équipements de production d'énergie pour une usine de traitement du gaz sur le versant nord.

- Le projet, d'une valeur de 44 milliards de dollars, prévoit la construction d'un gazoduc de 800 miles (1 287 km) pour transporter le gaz du versant nord de l'Alaska jusqu'au golfe de l'Alaska en vue de sa liquéfaction et de son exportation.

- Le projet a reçu un nouvel élan sous la présidence de Donald Trump, qui souhaite maximiser l'exploitation des combustibles fossiles, mais il se heurte à des obstacles tels que des coûts élevés et un terrain accidenté.

- L'arrivée de quelqu'un comme Baker Hughes est un gage d'approbation", a déclaré Brendan Duval, directeur général du groupe Glenfarne, principal promoteur du projet.

- Glenfarne a acheté en mars une participation de 75 % dans Alaska LNG à l'Alaska Gasline Development Corporation.

- Une étude d'ingénierie finale est attendue à la fin de cette année, les décisions d'investissement concernant le gazoduc étant attendues pour le début de l'année prochaine et le terminal pour la fin de l'année 2026.

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
48,8000 USD NASDAQ +1,94%
Gaz naturel
4,32 USD NYMEX -0,21%
Pétrole Brent
63,95 USD Ice Europ +0,39%
Pétrole WTI
60,03 USD Ice Europ +0,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank