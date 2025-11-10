Baker Hughes fournira des équipements clés au projet GNL de l'Alaska

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de services pétroliers Baker Hughes BKR.O fournira des équipements clés pour le projet Alaska LNG, qui vise à construire un gazoduc et un terminal pour acheminer le gaz naturel du versant nord de l'Alaska vers l'Asie et d'autres marchés, a déclaré lundi le principal promoteur du projet.

DÉTAILS DU PROJET

- Baker Hughes fournira des compresseurs frigorifiques pour le terminal et des équipements de production d'énergie pour une usine de traitement du gaz sur le versant nord.

- Le projet, d'une valeur de 44 milliards de dollars, prévoit la construction d'un gazoduc de 800 miles (1 287 km) pour transporter le gaz du versant nord de l'Alaska jusqu'au golfe de l'Alaska en vue de sa liquéfaction et de son exportation.

- Le projet a reçu un nouvel élan sous la présidence de Donald Trump, qui souhaite maximiser l'exploitation des combustibles fossiles, mais il se heurte à des obstacles tels que des coûts élevés et un terrain accidenté.

- L'arrivée de quelqu'un comme Baker Hughes est un gage d'approbation", a déclaré Brendan Duval, directeur général du groupe Glenfarne, principal promoteur du projet.

- Glenfarne a acheté en mars une participation de 75 % dans Alaska LNG à l'Alaska Gasline Development Corporation.

- Une étude d'ingénierie finale est attendue à la fin de cette année, les décisions d'investissement concernant le gazoduc étant attendues pour le début de l'année prochaine et le terminal pour la fin de l'année 2026.