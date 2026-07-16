Baker Hughes finalise l'acquisition de Chart Industries

L'opération renforce le positionnement du groupe dans les solutions industrielles pour l'énergie et vise à accroître durablement sa rentabilité grâce à des synergies et à un portefeuille élargi.

Baker Hughes annonce avoir finalisé l'acquisition de Chart Industries, une étape clé de sa stratégie visant à devenir un acteur de premier plan des solutions industrielles pour l'énergie. L'intégration devrait générer 325 MUSD de synergies de coûts annualisées d'ici trois ans, auxquelles pourraient s'ajouter des synergies commerciales.

Chart Industries devient un troisième segment opérationnel de Baker Hughes, reflétant l'importance stratégique de ses activités dans la gestion thermique, le traitement de l'air et des gaz, ainsi que les services sur le cycle de vie des équipements. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 4,3 MdsUSD en 2025 et est présente dans plus de 50 pays.

Baker Hughes a nommé Jim Apostolides à la tête du nouveau segment et a lancé un programme d'intégration destiné à harmoniser les plateformes technologiques, les pratiques d'ingénierie et les services. Le groupe maintient par ailleurs son objectif d'un levier d'endettement net compris entre 1,0x et 1,5x dans les 24 mois.

Vers 17h30 à Paris, le titre reculait de plus de 1% à New York.