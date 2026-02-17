BAKER HUGHES ET VALLOUREC SIGNENT UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LE STOCKAGE SOUTERRAIN D'HYDROGÈNE AVEC LA SOLUTION DELPHY

Meudon (France), le 17 février 2026 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium sans soudure, annonce la signature d'un protocole d'accord avec Baker Hughes, une société de technologie énergétique, axé sur l’accélération du développement de solutions de stockage d’hydrogène pour le marché de l’hydrogène vert.

Cette collaboration vise à établir une coopération étroite et de long terme, pour mieux servir les clients sur l’ensemble de la chaîne de valeur industrielle de l’hydrogène vert, notamment pour les producteurs d’ammoniac vert, de carburants durables ou d’acier vert, ainsi que pour les secteurs demandeurs d'électricité décarbonée comme les datacenters. Ce protocole d’accord inclut la future intégration de la solution de stockage Delphy, développée par Vallourec, aux technologies de compression de Baker Hughes. Les axes de collaboration porteront sur l’optimisation des configurations compression-stockage, la détermination des pressions d’exploitation les plus efficaces pour chaque application et, in fine, l’accompagnement des clients dans la réduction du coût total d’exploitation tout en renforçant leur compétitivité.

D’ores et déjà disponible sur le marché, Delphy est la solution de stockage d'hydrogène de Vallourec, capable de stocker verticalement en sous-sol jusqu'à 100 tonnes d'hydrogène vert gazeux. Conçue pour allier des performances sous haute pression, une empreinte au sol minimale et une sécurité de premier plan, cette solution clé en main est déjà certifiée par Bureau Veritas et DNV. La collaboration avec Baker Hughes, acteur de référence des technologies de compression, dont les solutions permettent de réduire significativement l’empreinte globale des installations d’hydrogène vert, marque une nouvelle étape dans le positionnement de Vallourec comme acteur clé de la filière de l’hydrogène vert.

Philippe Guillemot, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général du Groupe Vallourec, a déclaré : « Nous sommes fiers d'initier cette collaboration avec Baker Hughes, un leader reconnu dans les technologies de compression. Nos savoir-faire sont très complémentaires, notamment grâce à la forte expertise de Baker Hughes en matière de compression, une étape critique en amont du stockage de l’hydrogène comprimé. Cette coopération confirme la stratégie de Vallourec qui vise à développer des collaborations sur toute la chaîne de valeur, ainsi que son engagement à déployer l’hydrogène vert à grande échelle pour contribuer à la décarbonation de l’industrie. »







À propos de Vallourec

Leader mondial sur ses marchés, Vallourec fournit des solutions tubulaires de référence pour les secteurs de l’énergie et pour d’autres applications parmi les plus exigeantes : des puits de pétrole et de gaz en conditions extrêmes aux centrales électriques de dernière génération, en passant par des projets architecturaux audacieux et des équipements mécaniques ultra-performants. Fidèle à son esprit pionnier et fort d’une R&D de pointe, Vallourec ne cesse de repousser les frontières technologiques. Implanté dans une vingtaine de pays, au plus près de ses clients, le Groupe rassemble près de 13 000 collaborateurs passionnés et engagés qui offrent bien plus que des tubes : ils proposent des solutions toujours plus innovantes, fiables et compétitives, pour rendre possibles tous les projets.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0013506730, Ticker VK), Vallourec fait partie des indices CAC Mid 60, SBF 120 et Next 150 et est éligible au Service de Règlement Différé (SRD).

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (code ISIN : US92023R4074, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.





Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

Relations investisseurs :

Daniel Thomson

Tel: +44 (0)75 91 83 74 05

daniel.thomson@vallourec.com



Relations actionnaires individuels :

Toll-free number (From France): 0 805 65 10 10

actionnaires@vallourec.com



Relations presse - Taddeo

Romain Grière

Tel: +33 (0)7 86 53 17 29

romain.griere@taddeo.fr



Nicolas Escoulan

Tel: +33 (0)6 42 19 14 74

nicolas.escoulan@taddeo.fr

Pièce jointe