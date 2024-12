Baker Hughes équipera deux usines de GNL en Louisiane

(AOF) - Entreprise parapétrolière américaine, Baker Hughes a annoncé une commande de Bechtel Energy Inc. portant sur la fourniture d'équipements de technologie du gaz pour deux usines de liquéfaction d'une capacité totale d'environ 11 millions de tonnes par an pour la phase 1 du projet de développement de GNL en Louisiane de Woodside Energy Group Ltd. Cette commande comprend huit compresseurs frigorifiques et huit compresseurs d'expansion. Elle s'appuie sur les technologies GNL éprouvées de Baker Hughes.

