Baker Hughes développe des solutions d'optimisation énergétique pour les centres de données
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 16:04
Baker Hughes souhaite ainsi répondre à la demande énergétique croissante induite par le développement des centres de données basés sur l'IA.
Les deux entreprises exploreront les opportunités offertes par les centres de données pour valoriser davantage les données industrielles et opérationnelles sous-utilisées.
Baker Hughes identifiera également de nouvelles voies pour une utilisation efficace et optimisée de l'énergie grâce à sa solide expertise dans l'optimisation des performances des turbomachines et des systèmes d'alimentation, combinée à l'IA et à l'analyse de données de Google Cloud.
Baker Hughes s'appuiera sur Google Cloud et son vaste écosystème de partenaires numériques pour déployer ces solutions basées sur l'IA à l'échelle de l'entreprise.
" L'infrastructure qui alimente la demande croissante en IA et en cloud computing devient l'un des principaux moteurs des besoins mondiaux en électricité ", a déclaré Lorenzo Simonelli, président-directeur général de Baker Hughes.
" Grâce à ce partenariat avec Google Cloud, nous combinons des technologies énergétiques et des capacités numériques de pointe pour aider les exploitants de centres de données à améliorer leur efficacité, à renforcer leur fiabilité et à accélérer leur transition vers des opérations à faible émission de carbone".
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