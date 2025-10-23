Baker Hughes dépasse ses prévisions de bénéfices grâce à une forte demande dans les secteurs de l'industrie et de l'énergie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les résultats et les perspectives aux paragraphes 4 à 11)

Le fournisseur de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre, grâce à la vigueur de son activité de technologie industrielle et énergétique (IET).

Alors que les entreprises de services pétroliers naviguent sur un marché volatile, les secteurs résistants tels que l'infrastructure GNL, les mises à niveau du réseau électrique et la demande croissante d'électricité des centres de données contribuent à soutenir la croissance.

Baker s'appuie également sur sa division de technologie industrielle et énergétique (IET) pour renforcer sa présence sur le marché du gaz naturel et du GNL, une stratégie qui devrait soutenir la croissance du chiffre d'affaires et le positionnement dans la transition énergétique.

La société a déclaré que le carnet de commandes de la division IET a augmenté de 3 % en séquentiel pour atteindre le chiffre record de 32,1 milliards de dollars, tandis que les commandes trimestrielles ont bondi de 44 % en glissement annuel pour atteindre 4,14 milliards de dollars, reflétant la demande croissante pour les projets de GNL et de transition énergétique.

Baker Hughes prévoit un chiffre d'affaires IET compris entre 3,2 et 3,7 milliards de dollars pour le trimestre en cours, et entre 12,8 et 13,3 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, avec des commandes annuelles comprises entre 13,5 et 14,5 milliards de dollars.

"Alors que les marges du segment des services et équipements pétroliers ont diminué, reflétant le contexte macroéconomique plus large, IET a réalisé un nouveau trimestre de solides performances, entraînant une augmentation des marges Ebitda ajustées consolidées par rapport à l'année précédente", a déclaré Lorenzo Simonelli, directeur général de Baker Hughes.

Les prestataires de services pétroliers doivent faire face à une demande en baisse pour les travaux traditionnels de forage et de complétion, car les producteurs adoptent des technologies d'extraction plus efficaces et l'augmentation de l'offre réduit le besoin de nouveaux puits.

Les opérateurs restent également prudents face à la volatilité des prix du pétrole, à la capacité excédentaire de l'OPEP+ et aux incertitudes commerciales, en particulier en Amérique du Nord.

La société basée à Houston a annoncé un bénéfice ajusté de 68 cents par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 62 cents, selon les données de LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel de 7,01 milliards de dollars a également dépassé les attentes de 6,83 milliards de dollars.

Ses rivaux SLB SLB.N et Halliburton HAL.N ont également dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre.