Baker Hughes dépasse ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre jeudi, aidé par la force de son unité de technologie industrielle et énergétique.

La société basée à Houston a affiché un bénéfice ajusté de 68 cents par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport aux estimations des analystes de 62 cents par action, selon les données compilées par LSEG.