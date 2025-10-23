 Aller au contenu principal
Baker Hughes dépasse ses estimations de bénéfices pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 23:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur de services pétroliers Baker Hughes BKR.O a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre jeudi, aidé par la force de son unité de technologie industrielle et énergétique.

La société basée à Houston a affiché un bénéfice ajusté de 68 cents par action pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport aux estimations des analystes de 62 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

BAKER HUGHES RG-A
48,8900 USD NASDAQ +3,36%
Gaz naturel
3,45 USD NYMEX +0,32%
Pétrole Brent
65,96 USD Ice Europ +2,50%
Pétrole WTI
61,83 USD Ice Europ +2,81%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

