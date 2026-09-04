Baker Hughes décroche un contrat majeur avec bp en mer du Nord

Baker Hughes, entreprise de technologies énergétiques, a annoncé ce vendredi avoir remporté un contrat important auprès de bp pour fournir des services de stimulation en mer (offshore) dans le secteur britannique de la mer du Nord. Ce contrat concerne aussi bien le développement de nouveaux puits que l'amélioration de la production de gisements anciens.

Selon les termes de cet accord, Baker Hughes utilisera un navire spécialisé équipé de sa solution modulaire StimFORCE pour accompagner la finition des puits et booster leur production. Grâce à une base opérationnelle au Royaume-Uni et à un réseau local solide, ce service vise à améliorer la fiabilité des opérations, réduire les temps d'arrêt non planifiés et optimiser la quantité de pétrole ou de gaz récupérée.

Ce navire dédié offre une grande flexibilité de planning et d'organisation, permettant de réaliser ces travaux de manière efficace.

Baker Hughes est implanté depuis longtemps au Royaume-Uni. L'entreprise aide les opérateurs en mer à optimiser le rendement des gisements tout au long de la vie des puits, grâce à des technologies avancées de forage, de finition et d'intervention.