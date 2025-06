Baker Hughes: création d'une coentreprise avec Cactus information fournie par Cercle Finance • 02/06/2025 à 15:41









(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce un accord de coentreprise avec une filiale de Cactus Inc., dans laquelle elle apportera son activité Surface Pressure Control (SPC).



Cactus détiendra 65 % de la nouvelle entité et en assurera le contrôle opérationnel, tandis que Baker Hughes conservera une participation de 35 %.



La coentreprise, indépendante des activités existantes de Cactus, se concentrera sur les marchés internationaux des têtes de puits et arbres de production. Cette opération s'inscrit dans la stratégie de recentrage de Baker Hughes, visant à renforcer la rentabilité de son portefeuille tout en réallouant le capital vers des segments à plus fort rendement.



La finalisation de l'accord est attendue au second semestre 2025, sous réserve des approbations réglementaires.





