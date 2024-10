Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Baker Hughes: contrats 'significatifs' avec Petrobras information fournie par Cercle Finance • 28/10/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - A la suite d'un appel d'offres ouvert, Baker Hughes indique avoir signé le 15 octobre des contrats 'significatifs' avec Petrobras portant sur la fourniture de 77 km de systèmes de pipes flexibles - et les services associés - destinés à des champs pré-salifères du Brésil.



Ce projet pluriannuel comprend des risers et des flowlines pour la production d'hydrocarbures, ainsi que des systèmes d'injection de gaz et d'eau.



La livraison est prévue pour mi-2026 et l'équipement sera utilisé dans les champs de Búzios, Libra, Berbigão, Sururu et Sépia de Petrobras.



Les systèmes aborderont également le problème de la corrosion induite par le stress due au CO2 (SCC-CO2), un risque pour les pipes flexibles dans les zones à forte concentration de ce gaz.



Baker Hughes assure que ses solutions se sont montrées efficaces pour atténuer ce problème, essentiel pour réduire les émissions de CO2 et améliorer la récupération du pétrole.



Selon Amerino Gatti, vice-président exécutif des services et équipements pétroliers chez Baker Hughes, 'le bassin de Santos au Brésil contient un potentiel incroyable pour aider à alimenter l'Amérique Latine dans le futur'.





