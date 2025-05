Baker Hughes: commande de 16 turbines à gaz aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 29/05/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce que Frontier Infrastructure Holdings lui a attribué une commande de 16 turbines à gaz NovaLT pour alimenter des centres de données au Wyoming et au Texas, fournissant jusqu'à 270 MW d'électricité.



L'équipement comprend également des générateurs Brush et des engrenages pour des sites de production décentralisée.



Cette commande s'inscrit dans un accord de mars 2025 visant à développer des solutions de captage de carbone et d'énergie aux États-Unis.



' Cette attribution souligne notre engagement en faveur de solutions énergétiques fiables et durables ', a déclaré Ganesh Ramaswamy, vice-président exécutif de Baker Hughes.





Valeurs associées BAKER HUGHES RG-A 36,7900 USD NASDAQ +0,30%