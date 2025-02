Baker Hughes: choisi par Argent LNG pour un projet d'export information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 14:45









(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce avoir été choisi par Argent LNG pour lui fournir des solutions de liquéfaction et des services liés dans le cadre de son projet d'exportation de gaz naturel liquéfié (GNL) à Port Fourchon, en Louisiane.



Baker Hughes fournira des technologies avancées, y compris sa solution modulaire NMBL alimentée par la turbine à gaz LM9000, ainsi que des systèmes de génération d'énergie et de compression de gaz.



En s'appuyant sur son expertise et son expérience dans le développement du GNL, Baker Hughes aidera à optimiser l'exécution du projet et à garantir un design rationalisé et rentable, permettant à Argent LNG de progresser avec plus d'efficacité et de certitude financière.



Le projet, visant une production de 24 millions de tonnes de GNL par an, intégrera également des solutions numériques pour maximiser l'efficacité opérationnelle.



La construction de la phase 1 du projet devrait débuter en 2026, avec des opérations commerciales attendues d'ici 2030.





