Baker Hughes: accord de collaboration avec le groupe Hanwha

(CercleFinance.com) - Baker Hughes annonce la signature d'un accord de développement et collaboration avec Hanwha Power Systems et Hanwha Ocean portant sur un nouvelle turbine à petite taille destinée aux applications à base d'ammoniac.



Hanwha Power Systems est une entreprise sud-coréenne spécialisée dans les systèmes de propulsion et les solutions énergétiques et appartient au groupe Hanwha, l'un des plus grands conglomérats industriels de Corée du Sud.



Ce projet vise à créer une turbine adaptée aux applications maritimes, terrestres et offshore, utilisant la technologie de turbine à gaz de Baker Hughes et le système de combustion à ammoniac de Hanwha.



Hanwha Ocean adoptera cette solution pour ses futurs navires afin de favoriser la décarbonation maritime.



L'essai complet de la turbine avec de l'ammoniac est prévu pour fin 2027.





