 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Baker Bros Advisors sous le seuil des 10% du capital de DBV Technologies
information fournie par Zonebourse 16/01/2026 à 16:57

La société de droit américain Baker Bros Advisors, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 12 janvier 2026, les seuils de 10% du capital et des droits de vote de la société DBV Technologies et détenir, pour le compte desdits fonds, 9,96% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une augmentation de capital de la société DBV Technologies.

Valeurs associées

DBV TECHNO SP ADR
21,1550 USD NASDAQ +12,53%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank