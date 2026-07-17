Baisse vue en Europe, face au déclin des puces et avec le Moyen-Orient dans le viseur

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse vendredi à l'ouverture, dans le sillage des Bourses asiatiques ‌face à une vague de ventes touchant le secteur des semi-conducteurs, tandis que de nouvelles frappes ont eu lieu au Moyen-Orient.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,84% pour le CAC 40 parisien, de 0,45% ​pour le Dax à Francfort et de 0,15% pour le FTSE à Londres et de 0,50% pour le Stoxx 600.

Cette semaine, les investisseurs se sont détournés des valeurs des semi-conducteurs au profit d'autres secteurs, tels que les banques, après la publication de résultats solides par les principaux établissements américains, laissant l'Asie particulièrement vulnérable à la vague de ventes compte tenu de son exposition plus importante aux puces.

"Après un fort rebond depuis le début ​de l’année, porté par les semi-conducteurs, des inquiétudes ont refait surface quant à une éventuelle surcapacité dans le développement de l’IA", ont déclaré les analystes de HSBC.

Tandis que la saison des résultats semestriels se poursuit, les opérateurs prendront connaissance plus tard dans la matinée des données finales ​sur l'inflation dans la zone euro en juin, des indications précieuses en amont de la réunion de politique ⁠monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi prochain.

En parallèle, la situation au Moyen-Orient retient également toujours l'attention des opérateurs, les cours pétroliers étant en passe d'enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire en ‌trois mois, tandis que les données encourageantes concernant l'inflation sont contrebalancées par la reprise des hostilités entre Washington et Téhéran.

L'armée américaine a lancé une nouvelle salve d'attaques contre l'Iran pour la sixième nuit consécutive jeudi "afin de détériorer davantage les capacités militaires iraniennes", tandis que Téhéran a riposté en frappant des cibles militaires américaines au Koweït.

Alors que les ​deux parties avaient signé un cessez-le-feu le 17 juin, Washington et Téhéran se ‌sont mutuellement accusés plus tôt ce mois-ci de ne pas respecter les conditions de l'accord intérimaire, jetant une ombre sur une issue diplomatique au ⁠conflit et mettant en suspens les perspectives des marchés.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N43I1PU]

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont légèrement à la hausse, la rupture de la trêve entre les États-Unis et l'Iran venant limiter les flux de brut sortant du détroit d'Ormuz.

Téhéran a par ailleurs demandé à l'organisation politique et militaire des Houthis de se tenir prête à fermer la voie d'exportation de la mer Rouge, ce qui suscite des craintes supplémentaires.

"La menace potentielle que la ⁠mer Rouge devienne un nouveau point de ‌rupture majeur de l’approvisionnement complique encore davantage les perspectives mondiales du pétrole", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade, parlant de "scénario à double ⁠risque".

Le baril de Brent progresse de 0,36% à 84,53 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,72% à 79,52 dollars.

Ces deux contrats de référence ont progressé de près de 12% cette semaine, le Brent étant ‌en passe d’enregistrer une troisième semaine consécutive de hausse et le WTI une deuxième.

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, sous l'effet du repli du secteur ⁠des semi-conducteurs et, dans son sillage, du secteur technologique tout entier, faisant oublier des données économiques plutôt rassurantes aux États-Unis et le début solide ⁠de la saison des résultats trimestriels.

L'indice Dow Jones a ‌cédé 0,20%, ou 105,32 points, à 52.553,32 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu 38,63 points, soit 0,51%, à 7.533,77 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 387,28 points (1,47%) à 25.881,95 points.

EN ASIE

Les Bourses ​asiatiques décrochent, pénalisées par la vague de ventes touchant le secteur des semi-conducteurs.

Les autorités sud-coréennes ont annoncé jeudi qu’elles interdiraient ‌temporairement les nouvelles cotations de fonds négociés en bourse (ETF) liés à certaines grandes entreprises technologiques, tout en augmentant le montant minimum des dépôts requis pour que les investisseurs particuliers puissent investir dans ces produits, dans le but de limiter la volatilité.

La ​Bourse de Tokyo a perdu 4,07% au cours de la séance.

En Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 2,50% et le CSI 300 des grandes capitalisations perd 2,87%.

En Corée du Sud, le Kospi a chuté de 6,37% au cours de la séance.

TAUX / CHANGES

Sur le marché des changes, le billet vert reste stable et s’apprête à terminer la semaine sans grand changement, les anticipations en baisse concernant les hausses ⁠de taux de la Réserve fédérale américaines (Fed) cette année ayant été compensées par un regain de demande pour les valeurs refuges face au contexte géopolitique instable.

Les investisseurs anticipent désormais des hausses de taux de la Fed d’environ 27 points de base d’ici décembre, à la suite des chiffres encourageants de l’IPC et de l’IPP américains publiés cette semaine.

Le dollar cède 0,08% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro prend 0,07% à 1,1449 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans cède 2,8 points de base à 4,5414% et le deux ans lâche 2,8 points de base à 4,1281.

Le rendement du Bund allemand à dix ans cède 1,2 point de base à 3,1237% et le deux ans 1,1 point de base à 2,7472%.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 JUILLET :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

UE 09h00 Inflation (final) juin

- sur un mois -0,1% +0,1%*

- sur un an +2,8% +2,8%*

US 13h15 Production industrielle juin +0,2% +0,1%

US 14h00 Confiance ​des ménages juillet +51,0 +49,5

(préliminaire)

* précédente estimation

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)