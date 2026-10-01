Baisse surprise de l'ISM manufacturier aux USA en septembre

La croissance de l'activité manufacturière aux Etats-Unis a légèrement ralenti de manière inattendue en septembre, montre l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée ce jeudi.

L'indice ISM manufacturier est ressorti à 54,5 le mois dernier, contre 54,6 en août, alors que les économistes l'attendaient en moyenne à 55.

Il s'établit toutefois encore bien au-dessus de la barre des 50 points, qui sépare contraction et croissance de l'activité.

Pas de surchauffe de l'activité

Très suivi, le sous-indice des nouvelles commandes est remonté à 55,3 contre 53,7 en août, mais celui mesurant la production s'est contracté, passant de 58,3 à 56,7 d'un mois sur l'autre.

La sous-composante des prix payés par les industriels s'est envolée à 77,9 après 71,1 le mois précédent, tandis que celle de l'emploi dans les usines s'est améliorée à 52,7 à comparer avec 51,2 en août.

Dans l'ensemble, ces chiffres inférieurs aux attentes sont de nature à rassurer ceux qui s'inquiétaient d'une potentielle surchauffe de l'activité économique, à commencer par la Fed.