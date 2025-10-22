 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 229,50
-0,58%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Baisse inattendue des stocks de pétrole brut aux Etats-Unis
information fournie par AOF 22/10/2025 à 16:59

(AOF) - Les stocks de pétrole brut ont reculé de 1 million de barils la semaine dernière aux Etats-Unis, à 422,80 millions de barils, après une progression de 3,5 millions de barils la semaine précédente, selon l'agence américaine d'information sur l'énergie. Les spécialistes anticipaient une progression de 2,2 millions de barils. Les stocks d'essence ont reculé de 2,1 millions de barils alors que le marché anticipait un repli de 0,95 million.

Pétrole et parapétrolier
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank