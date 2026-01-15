Baisse inattendue des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis en raison de problèmes de correction des variations saisonnières

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le nombre d'Américains ayant déposé de nouvelles demandes d'allocations de chômage a baissé de manière inattendue la semaine dernière, mais cela ne signale probablement pas un changement important sur le marché de l'emploi, qui reste dans une situation d'attente.

Les demandes initiales d'allocations de chômage ont baissé de 9 000 pour atteindre 198 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 10 janvier, a déclaré le département du travail jeudi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 215 000 demandes pour la semaine écoulée.

La baisse surprise des demandes reflète probablement les difficultés persistantes à ajuster les données pour tenir compte des fluctuations saisonnières liées aux fêtes de fin d'année et au début de l'année. La dynamique du marché du travail n'a guère évolué, les licenciements restant peu nombreux et les embauches peu nombreuses.

Selon les économistes, les politiques agressives du président Donald Trump en matière de commerce et d'immigration ont réduit à la fois la demande et l'offre de travailleurs. Les entreprises ne sont pas non plus sûres de leurs besoins en personnel alors qu'elles investissent massivement dans l'intelligence artificielle, ce qui freine les embauches.

Le rapport Beige Book de la Réserve fédérale, publié mercredi, a indiqué que "l'emploi était principalement inchangé" au début du mois de janvier. La banque centrale américaine a déclaré que plusieurs districts "ont signalé une augmentation de l'utilisation des travailleurs temporaires, un contact ayant déclaré que cela leur permettait de 'rester flexibles en période d'incertitude'." Lorsque les entreprises ont embauché, c'était "principalement pour combler des postes vacants plutôt que pour créer de nouveaux postes", a ajouté la Fed.

Le gouvernement a rapporté la semaine dernière que la masse salariale non agricole a augmenté de 50 000 emplois en décembre. L'économie a créé 584 000 emplois en 2025, soit le nombre le plus faible depuis cinq ans, avec une moyenne d'environ 49 000 postes par mois. Le taux de chômage est passé de 4,5 % en novembre à 4,4 %. Mais le chômage de longue durée reste très répandu.

Le nombre de personnes recevant des allocations de chômage après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a diminué de 19 000 pour atteindre 1,884 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 3 janvier, selon le rapport sur les demandes d'allocations.