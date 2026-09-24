Baisse en vue en Europe, le pétrole et l'obligataire devraient peser

Ancien bâtiment de la Bourse de Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont attendues en repli jeudi avec le retour à la ‌hausse des cours pétroliers et des rendements obligataires dans un contexte incertain de négociations commerciales entre la Chine et les Etats-Unis et de pourparlers de paix au Moyen-Orient.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien ​devrait perdre 0,44% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,39%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,29%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,46% et le Stoxx 600 en baisse de 0,42%.

Après plusieurs séances de hausse des marchés actions liée à la décrue des cours pétroliers, les investisseurs sont susceptibles d'afficher désormais une certaine prudence au regard du contexte géopolitique. Le président ​iranien Massoud Pezeshkian a déclaré mercredi à la tribune des Nations unies que l'Iran ne capitulerait jamais face aux Etats-Unis, tout en disant croire en la diplomatie pour sortir du conflit, au lendemain d'une allocution de Donald Trump menaçant d'"annihiler" la République islamique.

Par ailleurs, Donald Trump ​accueille ce jeudi son homologue chinois Xi Jinping à la Maison blanche dans le cadre d'une rencontre ⁠pour laquelle les investisseurs espèrent que les deux dirigeants parviendront à une prolongation de la trêve commerciale entre les deux pays conclue l'année dernière, qui avait permis d'éviter un choc majeur pour ‌l'économie mondiale.

Outre le commerce, la course effrénée à l'intelligence artificielle (IA), le dossier iranien et d'autres sujets brûlants pourraient être abordés par les deux super puissances.

En Europe, après la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE), des décisions de politique monétaire sont attendues en Suisse, en Norvège et en Suède, tandis qu'une réunion des ministres de ​l'Industrie de l'Union européenne sur le thème de la compétitivité est prévue dans ‌le courant de la journée.

En attendant, les rendements obligataires souverains en Europe, aux Etats-Unis et au Japon se tendent de nouveau, tandis que le ⁠baril de Brent est repassé au-dessus du seuil des 100 dollars.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse mercredi, avec les replis d'Alphabet et d'Amazon, dans un contexte de hausse des rendements obligataires et de rebond des prix du pétrole après que le président de l'Iran a déclaré que son pays n'abdiquerait pas face aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a cédé 0,68% à 51.511,59 points.

Le S&P-500, plus large, ⁠a perdu 0,75% à 7.706,05 points.

Le Nasdaq Composite ‌a reculé de son côté de 1,13% à 26.936,04 points.

EN ASIE

Après trois jours de fermeture pour cause de jours fériés, à la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei ⁠avançait de 1,33% à 65.883,41 points, soutenu par l'enthousiasme autour des outils d'intelligence artificielle (IA) de Meta, tandis que le Topix, plus large, a prenait 0,12% à 4.096,01 points.

Le fabricant d'équipements de test de puces Advantest ‌bondit de 3,78%, contribuant le plus à la hausse de l'indice Nikkei, tandis que SoftBank Group gagne 2,25%.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) cède 0,64%, les ⁠investisseurs évaluant les tensions persistantes au Moyen-Orient et les négociations entre les Etats-Unis et la Chine.

Les marchés sont fermés ce jeudi en Corée du ⁠Sud pour un jour férié.

En Chine, le SSE ‌Composite de Shanghai fléchit de 0,97% et le CSI 300 reflue de 1,39%, une percée majeure à l'issue du sommet Trump-Xi étant jugée peu probable.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar est stable (-0,01%) face à ​un panier de devises de référence, se maintenant à un pic de deux mois, alimenté par un indice PMI ‌élevé aux Etats-Unis qui renforce les craintes d'inflation et les anticipations de hausse des taux.

L'euro grignote 0,03%, à 1,1383 dollar, mais reste à un plus bas de deux mois, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3240 dollar (+0,02%), près d'un ​creux de trois mois.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable, s'affichant à 5,1143%, après avoir atteint mercredi son plus haut niveau depuis 2007.

L'indice PMI sur l'activité des entreprises aux Etats-Unis a montré mercredi une vigueur plus forte prévu, ce qui alimenté de nouvelles inquiétudes sur les prix. Parallèlement une adjudication à cinq ans des bons du Trésor, mal accueillie, a déclenché une nouvelle vague ⁠de ventes d'obligations, le rendement des Treasuries à cinq ans dépassant les 5% pour la première fois depuis 2007.

Au Japon, le rendement des obligations d'État à dix ans a progressé de 8 points de base, à 3,06%, un niveau inédit depuis août 1996, tandis que le rendement à 30 ans a pris de 5,5 points de base pour s'établir à 4,12%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli jeudi après avoir progressé de 4% la veille, l'Iran ayant déclaré rester ouvert à la diplomatie pour mettre fin à la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, même si les deux pays restent très éloignés sur les moyens d'y parvenir.

Le Brent reflue de 0,45% à 102,76 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,44% à 91,73 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

FR 06h45 Climat des affaires septembre 102 103

FR 06h45 Confiance des ménages septembre 85 86

DE 08h00 Indice Ifo septembre 89,0 88,8

USA 12h30 Inscriptions ​au chômage semaine au 201.000 196.000

19 septembre

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)