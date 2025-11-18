Baisse en vue en Europe dans un contexte d'attentisme aux USA

Euronext stock exchange in the La Defense business district in Paris

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes sont prévues en baisse mardi dans l'attente de la publication des premiers indicateurs économiques officiels américains depuis la levée la semaine dernière du "shutdown" aux Etats-Unis.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 1,25% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 1,28%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 1,17%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 1,17% également et le Stoxx 600 en baisse de 1,28%.

Depuis la fin mercredi dernier de la paralysie des opérations de l'administration fédérale américaine, le marché attend avec prudence les premiers indicateurs officiels sur l'évolution de l'économie américaine. Le retard pris dans leur traitement devrait commencer à se résorber à partir de jeudi avec la publication du rapport sur l'emploi pour le mois de septembre.

L'agenda du jour devrait toutefois offrir un premier aperçu de la conjoncture américaine avec les commandes à l'industrie et l'indice NAHB sur l'immobilier.

Outre les indicateurs, les investisseurs ont également les yeux rivés sur les résultats d'entreprises, avec en particulier ceux qui seront publiés mercredi soir par Nvidia, première capitalisation boursière au monde. Le marché redoute une bulle dans l'intelligence artificielle (IA) au regard des survalorisations de certains actifs, ce qui pèse sur le secteur de la "tech" où les dégagements continuent.

Ce secteur est par ailleurs sensible aux taux d'intérêt alors que plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont récemment exprimé des réserves sur une éventuelle baisse des coûts d'emprunt en décembre. La publication mercredi du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed apportera un éclairage supplémentaire sur la teneur des débats au sein du FOMC, le comité de politique monétaire de la banque.

"Les marchés boursiers dans le monde ont adopté un ton prudent et défensif avant la publication des chiffres de l'emploi non-agricole américain et des principaux résultats des entreprises", résume Besa Deda, cheffe économiste chez William Buck, un cabinet de conseil australien.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en nette baisse lundi, alors que les investisseurs attendent avec nervosité les résultats de Nvidia et certaines données officielles après la fin du "shutdown".

L'indice Dow Jones a cédé 1,18%, ou 557,24 points, à 46.590,24 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 61,70 points, soit 0,92%, à 6.672,41 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 192,51 points, soit 0,84%, à 22.708,075 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a chuté de 3,22% sur fond de vente massive dans le secteur des nouvelles technologies dans le sillage de la clôture à Wall Street.

"Dès lors que le Nikkei est tombé sous le niveau clé des 50.000 points, le sentiment s'est détérioré et la vente s'est accélérée", constate Seiichi Suzuki, chef analyste marchés actions chez Tokai Tokyo Intelligence Laboratory.

Sur le plan géopolitique, le Japon a averti ses ressortissants en Chine de prendre des précautions supplémentaires, Pékin ayant exhorté en fin de semaine dernière ses citoyens à ne plus se rendre au Japon, une décision qui pourrait avoir de lourdes répercussions sur l'économie japonaise.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,70%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai fléchit de 0,55% et le CSI 300 reflue de 0,35%, les indices étant tirés vers le bas par les valeurs énergétiques.

À Hong Kong, l'indice de référence Hang Seng recule de 1,47% avec le compartiment technologique en repli de 1,67%.

CHANGES/TAUX

Le dollar est stable (-0,08%) face à un panier de devises de référence après quatre séances de repli.

L'euro ne varie également pas, se négociant à 1,1595 dollar, (+0,04%) tandis que la livre sterling s'échange à 1,3157 dollar (+0,01%).

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans fait lui aussi quasiment du surplace, reculant de deux points de base, à 4,1134%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en baisse, les inquiétudes concernant l'approvisionnement s'étant apaisées avec la reprise de l'activité dans le port russe de Novorossiisk touché par des frappes de drone et de missile ukrainiens.

Le Brent reflue de 0,67% à 63,77 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,73% à 59,47 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 18 NOVEMBRE

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 14h15 Production industrielle* octobre 0,0% -0,1%

USA 15h00 Commandes à l'industrie* août +1,4% -1,3%

*publication incertaine malgré la levée du "shutdown"

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)