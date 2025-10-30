Baisse du titre Repsol malgré un 3ème trimestre meilleur que prévu
information fournie par Zonebourse 30/10/2025 à 12:21
Le groupe pétrolier espagnol a fait état ce matin d'un bénéfice d'exploitation ajusté en hausse de 47% à 820 millions d'euros, un chiffre supérieur aux attentes des analystes, qui anticipaient 805 millions en moyenne.
Son bénéfice net s'est établi à 574 millions d'euros au troisième trimestre, contre 166 millions un an plus tôt, également au-dessus des prévisions des analystes.
Grâce à un flux de trésorerie opérationnel qui est resté solide à 1,48 milliard d'euros, à comparer avec 1,50 milliard un an plus tôt, l'augmentation de la dette nette est restée limitée, à 6,89 milliards d'euros contre 5,53 milliards au troisième trimestre 2024.
La compagnie énergétique, qui prévoit de redistribuer entre 30% et 35% de son flux de trésorerie opérationnel aux actionnaires, a confirmé son intention de racheter pour 700 millions d'euros de ses propres actions en 2025, en plus du paiement d'un dividende annuel qui se trouvera amélioré de plus de 8% à 0,975 euro par titre.
Repsol précise par ailleurs avoir l'intention d'actualiser ses objectifs à horizon 2028 lors d'une présentation programmée pour mars 2026.
Suite à ces annonces, le titre Repsol reculait de 1,2% jeudi en fin de matinée alors que l'indice regroupant les valeurs pétrolières européennes cédait 1%.
L'action reste toutefois en hausse de plus de 34% depuis le début de l'année contre un gain de 18% pour l'indice STOXX Europe 600 Oil & Gas.
Valeurs associées
|15,7550 EUR
|Sibe
|-1,16%
