Baisse du chiffre d'affaires de Kyndryl au deuxième trimestre en raison de renégociations de contrats

Kyndryl Holdings KD.N a annoncé mardi une légère baisse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, alors que l'ancienne unité d'IBM IBM.N s'efforce de réduire et de renégocier les contrats hérités qui ont entravé ses marges.

La société, anciennement l'activité de services d'infrastructure d'IBM, a restructuré plusieurs contrats sans marge hérités de Big Blue afin de générer des profits plus élevés, mais au détriment de la croissance du chiffre d'affaires.

La baisse du chiffre d'affaires reflète "les progrès réalisés dans la réduction du contenu tiers à faible marge et sans marge hérité des contrats clients, ainsi que l'allongement des cycles de vente", a déclaré la société dans un communiqué.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre a diminué d'environ 1 % pour atteindre 3,72 milliards de dollars. Dans le même temps, elle a enregistré un bénéfice net de 68 millions de dollars pour le trimestre de septembre, contre une perte de 43 millions de dollars l'année précédente.

Les services logiciels de Kyndryl aident les entreprises à mener leurs activités quotidiennes et permettent l'intégration de l'intelligence artificielle.

L'entreprise a réaffirmé ses prévisions pour l'année fiscale qui se termine en mars 2026, s'attendant toujours à une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant de 1 %.

Le chiffre d'affaires du second semestre devrait dépasser celui du premier, grâce à des facteurs tels que la croissance de son segment de conseil et les revenus liés aux grands fournisseurs de cloud, a déclaré l'entreprise.

La transition en cours vers l'intelligence artificielle a fait grimper la demande de logiciels d'infrastructure dans tous les secteurs, ce qui pourrait profiter à Kyndryl.

Kyndryl devrait dépasser son objectif initial de 1,8 milliard de dollars de revenus liés à l'hyperscaler au cours de l'exercice fiscal et les ventes liées à ces fournisseurs de cloud ont augmenté de 65 % pour atteindre 440 millions de dollars au deuxième trimestre, a déclaré l'entreprise.