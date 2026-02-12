Baisse du bénéfice trimestriel de l'unité indienne d'Unilever en raison de l'amenuisement des marges

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des commentaires des analystes aux paragraphes 6 et 7, et des résultats de la société mère au paragraphe 9) par Praveen Paramasivam et Komal Salecha

Hindustan Unilever HLL.NS a fait état d'une baisse de 15% de son bénéfice trimestriel jeudi, sous la pression de marges plus minces alors que la société de biens de consommation a réduit les prix de certains produits pour contrer la concurrence croissante, ce qui a fait baisser les actions.

La filiale locale de la société britannique Unilever

ULVR.L , qui détient les marques Dove et Surf Excel, a déclaré que son bénéfice provenant des activités poursuivies était tombé à 25,90 milliards de roupies (286,05 millions de dollars) pour le trimestre se terminant le 31 décembre.

Les actions ont chuté de 4,6 % après la publication des résultats.

Les dépenses totales ont augmenté de 5 % et les marges Ebitda ont diminué de 70 points de base par rapport à l'année précédente pour atteindre 23,3 %, après que Hindustan Unilever a réduit les prix de son commerce de thé et de ses portefeuilles de produits d'entretien, en partie pour lutter contre la concurrence.

Hindustan Unilever a été confronté à une forte concurrence dans le domaine de l'entretien des tissus de la part de startups ainsi que du fabricant de détergents Ariel Procter & Gamble

PG.N et de l'indien Godrej Consumer Products GOCP.NS .

Trois analystes ont déclaré que les marges de Hindustan Unilever ont manqué leurs estimations. Akshay D'Souza, consultant indépendant en biens de consommation, a déclaré que l'accent mispar la société sur une croissance basée sur la distribution, un rythme de lancement plus lent et des dépenses d'acquisition ont réduit les marges.

Toutefois, la croissance des ventes s'est améliorée, augmentant de 4 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 156,14 milliards de roupies. Une augmentation de 4 % du volume des ventes est "un point positif", a déclaré Ajay Thakur, analyste de recherche chez Anand Rathi Institutional Equities.

Les fabricants de biens de consommation, y compris Britannia Industries BRIT.NS et Hindustan Unilever, s'attendent à une reprise de la demande après plusieurs trimestres moroses, soutenus par des réductions d'impôts et une baisse de l'inflation qui ont stimulé les dépenses urbaines.

Hindustan Unilever s'attend à ce que l'année fiscale débutant en avril soit meilleure que l'année en cours. Mais la société mère prévoit que la croissance des ventes en 2026 se situera dans la partieinférieure de ses prévisions, après un ralentissement aux États-Unis et en Europe.

Jeudi, Hindustan Unilever a également déclaré qu'il achèterait les 49 % restants de la marque d'aliments à base de plantes Oziva pour 8,24 milliards de roupies.

(1 $ = 90,5450 roupies indiennes)