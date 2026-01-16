Baisse du bénéfice de State Street au quatrième trimestre en raison des dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

State Street STT.N a annoncé une baisse de 5 % de son bénéfice au quatrième trimestre vendredi, les dépenses de restructuration exceptionnelles ayant pesé sur les gains provenant des commissions record perçues par la banque dépositaire.

Les sentiments haussiers alimentés par l'IA et la baisse des taux d'intérêt ont atténué les préoccupations macroéconomiques, propulsant les principaux indices américains à des niveaux record au cours du trimestre.

Les banques telles que State Street continuent d'engranger des commissions plus élevées, car leurs actifs augmentent avec la flambée des marchés. Cependant, leurs marges restent sous pression, ce qui incite la direction à s'appuyer fortement sur des solutions technologiques pour gagner en efficacité.

Les dépenses totales de State Street ont augmenté de 12,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 2,74 milliards de dollars au cours du trimestre qui s'est achevé le 31 décembre, dont 206 millions de dollars de charges liées aux licenciements, de dépenses immobilières et de coûts des systèmes d'information.

Les actions de la banque ont chuté de 2,8 % dans les échanges avant bourse.

Les actifs conservés et administrés par State Street ont augmenté de 16 % pour atteindre 53,8 billions de dollars au cours du trimestre.

Le total de ses revenus de commissions, dont la majeure partie est perçue en pourcentage des actifs, a augmenté de 8 % pour atteindre 2,86 milliards de dollars. Les frais de service ont augmenté de 8 % pour atteindre 1,39 milliard de dollars au cours du trimestre, tandis que les frais de gestion ont fait un bond de 15 %.

Alors que la majeure partie de la rémunération d'une banque dépositaire est liée à la valeur des actifs qu'elle détient et dont elle assure la gestion, les investisseurs examinent les revenus d'intérêts pour évaluer les coûts d'emprunt de la société et la composition de son portefeuille.

Les revenus nets d'intérêts - la différence entre ce qui est payé sur le passif et gagné sur l'actif - ont augmenté de 7% pour atteindre 802 millions de dollars au cours du trimestre déclaré. Les analystes, en moyenne, s'attendaient à 762,4 millions de dollars, selon les estimations compilées par LSEG.

State Street a déclaré un bénéfice de 747 millions de dollars, soit 2,42 dollars par action, en baisse par rapport aux 783 millions de dollars, soit 2,46 dollars par action, enregistrés un an plus tôt.

Les résultats contrastent avec ceux de son grand rival BNY

BK.N , qui a annoncé un bénéfice plus élevé mardi, aidé par la croissance des frais.