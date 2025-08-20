Baisse des marchés américains avant le discours de Powell à Jackson Hole

(AOF) - Hormis le Dow Jones, les indices américains ont clôturé dans le rouge, avant le début jeudi de la réunion annuelle des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming. Le discours de Jerome Powell, président de la Fed, sera scruté vendredi dans un contexte où il subit des pressions de Donald Trump et de son gouvernement pour procéder rapidement à des assouplissements monétaires. Il s'exprimera sur les perspectives économiques du pays. Le Dow Jones a gagné 0,02%, à 44922 points tandis que le Nasdaq a cédé 1,46% à 21 314 points. Le S&P 500 a reculé de 0,59% à 6411 points.

Palo Alto Networks (+3,06% à 181,56 dollars) a progressé à la Bourse de New-York après avoir communiqué hier des prévisions supérieures aux attentes du marché pour son exercice 2025/2026, en parallèle de la publication de ses résultats annuels 2024/2025. Le spécialiste des solutions de sécurité informatique à destination des entreprises vise des revenus entre 10,47 et 10,52 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 14% par rapport à l'exercice précédent. Il est supérieur à l'estimation moyenne des analystes selon les données compilées par LSEG : 10,43 milliards de dollars.

Les chiffres économiques du jour

Aux États-Unis, au mois de juillet, les mises en chantier ont progressé de 5,2%, à 1,428 million d’unités, contre 1,358 million en juin (chiffre révisé à la hausse). Les analystes s’attendaient à un repli autour de 1,290 million.

Selon des données préliminaires, aux États-Unis, le nombre de permis de construire attribué a reculé de 2,8% au mois de juillet, à 1,354 million d’unités. Les analystes s’attendaient à une quasi-stabilité à 1,390 million, après 1,393 au mois de juin.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Home Depot

Home Depot a dévoilé des comptes trimestriels un peu moins bons que prévu. Au deuxième trimestre de l'exercice 2025, le distributeur de produits de bricolage a dégagé un bénéfice net de 4,551 milliards de dollars, contre 4,561 milliards de dollars un an plus tôt. Par action, le bénéfice ajusté et dilué non-GAAP a atteint 4,68 dollars, contre 4,67 dollars au deuxième trimestre 2024, mais les analystes tablaient sur une progression à 4,72 dollars.

Intel

Intel et SoftBank ont annoncé la signature d'un accord d'achat de titres, aux termes duquel SoftBank investira deux milliards de dollars des actions ordinaires Intel. Cet investissement intervient alors que les deux sociétés renforcent leur engagement à investir dans les technologies de pointe et l'innovation en matière de semi-conducteurs aux États-Unis. La holding japonaise versera 23 dollars par action ordinaire Intel.

Linde

Le 1er août, Linde a dévoilé des résultats trimestriels encourageants. Sur la période d'avril à juin, son chiffre d'affaires a progressé de 2,76%, à 8,495 milliards de dollars. Le bénéfice net est en hausse de 6,19%, à 1,766 milliard de dollars. Pour Berenberg, le spécialiste des gaz industriels paraît toujours solide, alliant une certaine résistance face aux difficultés de la production industrielle mondiale et à une politique de prix résiliente face à l'inflation.

Nvidia

Selon Reuters, qui cite deux sources proches du dossier, Nvidia développerait une nouvelle puce d'intelligence artificielle pour la Chine. Ce nouveau produit devrait être plus puissant que la puce H2O actuellement autorisée à la vente dans le pays. Nvidia est victime de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine, notamment à cause des restrictions de ventes imposées par le gouvernement de Donald Trump.

Medtronic

Medtronic a bien débuté son exercice fiscal 2025/2026 avec des résultats globalement supérieurs aux prévisions. Sur le premier trimestre clos le 25 juillet, la société spécialisée dans les technologies médicales a vu son bénéfice net atteindre 1,047 milliard de dollars, quasi-stable par rapport à la même période un an plus tôt où il s'était élevé à 1,049 milliard de dollars. Le bénéfice dilué par action non-GAAP a atteint 1,26 dollar, contre des attentes à 1,23 dollar. Quant au chiffre d'affaires trimestriel, il a progressé de 8,38%, à 8,578 milliards de dollars.