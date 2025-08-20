 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Indonésie: la banque centrale annonce baisse une nouvelle fois son taux directeur
information fournie par Boursorama avec AFP 20/08/2025 à 14:16

( AFP / DEVI RAHMAN )

( AFP / DEVI RAHMAN )

La banque centrale indonésienne a annoncé mercredi de manière inattendue une nouvelle réduction de son taux directeur dans le but de stimuler la croissance économique, quelques jours seulement après que le président Prabowo Subianto a vanté une économie défiant les attentes.

L'institution a abaissé son taux de référence de 25 points de base à 5%, invoquant la nécessité de renforcer la stabilité et la croissance.

"Cette décision est cohérente avec les prévisions, soit une inflation continue et basse pour 2025 et 2026... la stabilité maintenue de la roupie, et la nécessité de promouvoir la croissance économique conformément à nos capacité", a déclaré Perry Warjiyo, gouverneur de la banque centrale du pays.

"La faible inflation offrira une marge pour davantage de baisses des taux d'intérêt."

C'est la cinquième baisse de ce type depuis septembre et le taux le plus bas depuis la fin de 2022, à contre-courant des prévisions des économistes qui prévoyaient un maintien des taux.

L'Indonésie a enregistré des résultats économiques positifs au deuxième trimestre, avec une croissance de plus de 5%, à la suite de l'objectif ambitieux de 8% fixé par le gouvernement de Prabowo lorsqu'il a pris ses fonctions l'année dernière.

Banques centrales

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Lisa Cook, membre du conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale américaine, le 25 juin 2025 à Washington. ( AFP / SAUL LOEB )
    USA: Trump appelle à la démission d'une responsable de la Réserve fédérale
    information fournie par AFP 20.08.2025 15:27 

    Donald Trump a appelé mercredi, via un message sur son réseau social Truth, à la démission de Lisa Cook, une des gouverneurs de la Réserve fédérale (Fed) et membre de son comité de politique monétaire, accentuant la pression sur une institution qu'il juge trop ... Lire la suite

  • ( AFP / SERGEI GAPON )
    A la peine, Novo Nordisk gèle les embauches
    information fournie par Boursorama avec AFP 20.08.2025 15:06 

    Maison-mère de l'antidiabétique Ozempic, star des réseaux sociaux, le laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk a annoncé mercredi un gel des embauches, une étape pour améliorer sa performance commerciale et optimiser la structure de ses coûts. "Nous avons ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 20.08.2025 14:59 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Hertz Global Holdings, Analog Devices, TJX) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,05% ... Lire la suite

  • Une Palestinienne pleure la mort d'un proche dans un bombardement israélien à l'hôpital Al-Awda à Nousseirat, dans la bande de Gaza, le 20 août 2025 ( AFP / - )
    Israël ordonne le rappel de 60.000 réservistes pour la prise de la ville de Gaza
    information fournie par AFP 20.08.2025 14:36 

    Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a ordonné mercredi le rappel de 60.000 réservistes après avoir donné son feu vert à la prise de la ville de Gaza, en pleine médiation en vue d'une trêve dans le territoire palestinien et la libération d'otages. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank