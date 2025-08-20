Indonésie: la banque centrale annonce baisse une nouvelle fois son taux directeur

( AFP / DEVI RAHMAN )

La banque centrale indonésienne a annoncé mercredi de manière inattendue une nouvelle réduction de son taux directeur dans le but de stimuler la croissance économique, quelques jours seulement après que le président Prabowo Subianto a vanté une économie défiant les attentes.

L'institution a abaissé son taux de référence de 25 points de base à 5%, invoquant la nécessité de renforcer la stabilité et la croissance.

"Cette décision est cohérente avec les prévisions, soit une inflation continue et basse pour 2025 et 2026... la stabilité maintenue de la roupie, et la nécessité de promouvoir la croissance économique conformément à nos capacité", a déclaré Perry Warjiyo, gouverneur de la banque centrale du pays.

"La faible inflation offrira une marge pour davantage de baisses des taux d'intérêt."

C'est la cinquième baisse de ce type depuis septembre et le taux le plus bas depuis la fin de 2022, à contre-courant des prévisions des économistes qui prévoyaient un maintien des taux.

L'Indonésie a enregistré des résultats économiques positifs au deuxième trimestre, avec une croissance de plus de 5%, à la suite de l'objectif ambitieux de 8% fixé par le gouvernement de Prabowo lorsqu'il a pris ses fonctions l'année dernière.