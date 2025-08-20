 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nombre record de cas de maladies transmises par des moustiques en Europe, selon une agence de santé
information fournie par AFP 20/08/2025 à 14:24

Un piège à moustiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Chikungunya à Saint-Benoît, le 22 avril 2025 à la Réunion ( AFP / Ludovic MARIN )

L'Europe a enregistré cette année un nombre record de cas de maladies transmises par des moustiques comme le chikungunya et le virus du Nil occidental, une "nouvelle normalité" créée par le changement climatique, a annoncé mercredi l'agence de santé de l'Union européenne.

L'Europe connaît des saisons de contamination par les moustiques plus longues et plus intenses, a expliqué le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) dans un communiqué.

"Ce changement est causé par des facteurs climatiques et environnementaux comme la hausse des températures, des étés plus longs, des hivers plus doux et des changements dans la pluviométrie - des problèmes qui se combinent pour créer un environnement favorable aux moustiques, où ils prospèrent et transmettent des virus", selon l'ECDC.

La directrice de l'agence, Pamela Rendi-Wagner, estime que l'Europe entre dans une nouvelle phase où "une transmission plus longue, plus répandue et plus intense de maladies véhiculées par les moustiques devient la nouvelle normalité".

Le moustique pouvant répandre le virus du chikungunya, Aedes albopictus, s'est désormais établi dans 16 pays européens et 369 régions, contre seulement 114 régions il y a une décennie, a indique l'ECDC.

L'Europe a enregistré 27 cas de chikungunya pour le moment en 2025, un nouveau record pour le continent.

Pour la première fois, un cas transmis localement a été signalé en Alsace, dans le nord-est de la France. Il s'agit d'un "événement exceptionnel à cette latitude, qui met en évidence l'expansion continue vers le nord du risque de transmission", a souligné l'agence.

Entre le 1er janvier le 13 août, huit pays européen ont enregistré 335 cas de transmission locale du virus du Nil occidental et 19 morts. L'Italie est le pays le plus touché, avec 274 contaminations.

"A mesure que le panorama des maladies transmises par les moustiques évoluera, davantage de gens seront menacés à l'avenir en Europe", a résumé Céline Gossner, cheffe de la section consacrée aux maladies d'origine alimentaire, hydrique, vectorielle et zoonotique de l'ECDC.

Elle a ajouté que la prévention est plus importante que jamais, à la fois par des initiatives publiques coordonnées et des mesures de protection personnelle.

L'ECDC appelle la population des régions concernées à se protéger des piqûres de moustiques en utilisant du répulsif, en portant des manches longues et des pantalons et en installant des moustiquaires.

