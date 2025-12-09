Baisse des livraisons de Boeing en novembre ; baisse des actions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
9 décembre - ** Les actions de l'avionneur américain Boeing BA.N chutent de près de 2% à environ 202,2 dollars
** La société a livré 44 nouveaux avions à réaction en novembre, contre 53 en octobre
** BA déclare avoir reçu 164 nouvelles commandes en novembre et 38 annulations, soit 126 commandes nettes
** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 14,2 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer