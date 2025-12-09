 Aller au contenu principal
Baisse des livraisons de Boeing en novembre ; baisse des actions
information fournie par Reuters 09/12/2025 à 18:51

9 décembre - ** Les actions de l'avionneur américain Boeing BA.N chutent de près de 2% à environ 202,2 dollars

** La société a livré 44 nouveaux avions à réaction en novembre, contre 53 en octobre

** BA déclare avoir reçu 164 nouvelles commandes en novembre et 38 annulations, soit 126 commandes nettes

** En tenant compte des mouvements de la séance, les actions sont en hausse de 14,2 % depuis le début de l'année

