Baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, mais davantage de personnes perçoivent des allocations de chômage

(Ajoute des détails du rapport et des commentaires d'analystes) par Lucia Mutikani

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a baissé de manière inattendue la semaine dernière, ce qui correspond à un faible niveau de licenciements, mais le taux de chômage est probablement resté élevé en décembre dans un contexte d'embauches léthargiques.

Les demandes initiales d'allocations chômage ont baissé pour la deuxième semaine consécutive, diminuant de 10 000 pour atteindre 214 000 en données corrigées des variations saisonnières pour la semaine qui s'est achevée le 20 décembre, a déclaré le Département du travail mercredi. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 224 000 demandes pour la semaine écoulée. Le département du travail a publié le rapport avec un jour d'avance en raison du jour férié de Noël. La baisse surprise des demandes pourrait s'expliquer en partie par les difficultés rencontrées pour ajuster les données aux fluctuations saisonnières liées à la période des fêtes de fin d'année.

"À moins que les entreprises ne licencient réellement des travailleurs, l'économie continuera à progresser à un rythme modéré", a déclaré Christopher Rupkey, économiste en chef chez FWDBONDS.

Le marché du travail reste bloqué dans ce que les économistes et les décideurs politiques décrivent comme un mode "pas d'embauche, pas de licenciement". Bien que l'économie reste résiliente, le produit intérieur brut ayant augmenté au troisième trimestre à son rythme le plus rapide en deux ans, le marché du travail est presque au point mort. Les économistes affirment que les droits de douane sur les importations et les mesures de répression de l'immigration du président Donald Trump ont eu un impact sur l'offre et la demande de main-d'œuvre. Les données ont eu peu d'effet sur les marchés financiers américains au cours d'une session écourtée pour cause de vacances.

Le nombre de personnes recevant des allocations de chômage après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a augmenté de 38 000 pour atteindre 1,923 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine achevée le 13 décembre, selon le rapport sur les demandes d'allocations. Les demandes dites continues ont couvert la période au cours de laquelle le gouvernement a interrogé les ménages pour calculer le taux de chômage de décembre. Les demandes continues ont légèrement diminué entre les semaines d'enquête de novembre et de décembre. Le niveau élevé des demandes continues s'est aligné sur une enquête du Conference Board qui a montré mardi que les perceptions des consommateurs du marché du travail se sont détériorées ce mois-ci pour atteindre des niveaux observés pour la dernière fois au début de l'année 2021. Le taux de chômage a atteint son plus haut niveau en quatre ans, à 4,6 %, en novembre, bien qu'une partie de cette hausse soit due à des facteurs techniques liés à la fermeture du gouvernement qui a duré 43 jours. La fermeture record a empêché la collecte de données pour le taux de chômage d'octobre. La Réserve fédérale a réduit ce mois-ci son taux d'intérêt de référence au jour le jour de 25 points de base supplémentaires pour le ramener dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %, mais a signalé qu'il était peu probable que les coûts d'emprunt baissent à court terme, car les responsables politiques attendent des éclaircissements sur l'orientation du marché du travail et de l'inflation. "Les demandes continues se maintiennent à un niveau compatible avec un rythme d'embauche lent, mais n'envoient pas le signal que les conditions d'embauche se sont détériorées", a déclaré Nancy Vanden Houten, économiste en chef pour les États-Unis chez Oxford Economics.