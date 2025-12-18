Baisse des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis : la volatilité saisonnière persiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition vers d'autres clients sans modification du texte)

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a diminué la semaine dernière, inversant la hausse de la semaine précédente et suggérant que les conditions du marché du travail sont restées stables en décembre.

Les demandes initiales d'allocations chômage ont baissé de 13 000 pour atteindre 224 000 en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 13 décembre, a annoncé jeudi le département du Travail. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu 225 000 demandes pour la semaine écoulée.

Les demandes ont fluctué au cours des dernières semaines, reflétant les difficultés à ajuster les données autour des vacances de Thanksgiving. Le ton du marché du travail n'a pas beaucoup changé, les employeurs étant réticents à embaucher davantage de travailleurs, mais ne se lançant pas non plus dans des licenciements massifs.

Selon les économistes, les droits de douane imposés par le président Donald Trump ont provoqué un choc inattendu pour les entreprises, qui ont réagi en réduisant leurs effectifs.

Une enquête menée par les banques fédérales de réserve de Richmond et d'Atlanta, en collaboration avec la Fuqua School of Business de l'université Duke, auprès de 548 directeurs financiers , représentant des entreprises comptant de un à plus de 1 000 employés, a montré mercredi que les tarifs douaniers restaient l'une des principales préoccupations.

Les données relatives aux demandes d'indemnisation couvrent la période au cours de laquelle le gouvernement a interrogé les entreprises pour la composante "emplois non agricoles" du rapport sur l'emploi de décembre. La masse salariale non agricole a augmenté de 64 000 emplois en novembre , a déclaré mardi le Bureau of Labor Statistics. Le rapport sur l'emploi de décembre sera publié comme prévu en janvier.

Bien que le taux de chômage ait été de 4,6 % en novembre, le plus élevé depuis septembre 2021, il a été faussé par des facteurs techniques liés à la fermeture du gouvernement pendant 43 jours, ce qui a conduit le BLS à ne pas publier le taux de chômage d'octobre. La fermeture la plus longue de l'histoire a empêché la collecte auprès des ménages des données nécessaires au calcul du taux de chômage d'octobre.

La semaine dernière, les responsables de la Réserve fédérale ont encore réduit de 25 points de base le taux d'intérêt de référence au jour le jour de la banque centrale américaine, le ramenant dans la fourchette de 3,50 % à 3,75 %. Ils ont toutefois indiqué qu'ils faisaient une pause dans les réductions de taux supplémentaires, tout en cherchant à obtenir des signaux plus clairs sur l'orientation du marché de l'emploi et de l'inflation.

La tiédeur de l'embauche est à l'origine de longues périodes de chômage pour les personnes qui ont perdu leur emploi. Le nombre de personnes recevant des allocations de chômage après une première semaine d'aide, un indicateur de l'embauche, a augmenté de 67 000 pour atteindre 1,897 million en données corrigées des variations saisonnières au cours de la semaine qui s'est achevée le 6 décembre, selon le rapport sur les demandes d'allocations.